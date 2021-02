Ed Sheeran spendet „großes, spritziges“ Porträt

Das Gemälde sei eines seiner „großen spritzigen“ sagte der Sänger („Thinkin out Loud“) in einem Video, das am Freitag auf der Webseite der „Cancer Campaign in Suffolk“ veröffentlicht wurde. Das farbenfrohe Gemälde mit dem Titel „Splash Planet“ bestehe weitgehend aus Farbspritzern. Auf dem Instagram-Account des Sängers ist ein Spritzgemälde zu sehen, das er zu Weihnachten als Weihnachtsgeschenk gemalt hatte.