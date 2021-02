Geld aus Tourismus soll steirische Bauern retten

Nächtigungs-Euro für gepflegte Landschaft

Und wie es der Zufall wollte, meldete sich auch der Bürgermeister von Weißensee in Kärnten. Das Problem, dass ein Bauer nach dem anderen aufgeben muss, belastete auch ihn: „Der Kollege hat ein interessantes Lösungsmodell gefunden: Von den vorgeschriebenen Nächtigungsabgaben geht ein Teil direkt an die Landwirte, nicht alles fließt, wie normalerweise üblich, in den Tourismus.“