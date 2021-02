Patientin erlebt in Tulln wahre Corona-Odyssee

„Warum rufen Sie bei uns in Niederösterreich an?“ Die Verwunderung über den Anruf der Wienerin bei der Gesundheitshotline – Gespräche werden je nach Standort automatisch den Landeszentralen zugewiesen – wich am Dienstag rasch Besorgnis: Denn die Symptome klangen für den Mitarbeiter eher nach einem Herzleiden als Corona. Sofort beorderte er Rettung und Notarzt nach Langenrohr, wo die Patientin Tochter und Enkelkind besuchte. Nach Untersuchungen vor Ort wurde die Frau ins Tullner Spital gebracht, nach EKG und Blutabnahme wurde sie dann ausgerechnet auf die Covid-Station geschickt. „Warum sind Sie hier?“, wurde die 59-Jährige dort angeheischt. Spät in der Nacht wurde sie entlassen – ohne auf Corona getestet geworden zu sein. Sie solle sich am nächsten Tag in Wien bei der Hotline melden. Das tat die Frau, wurde getestet – und wartet seither auf das Ergebnis