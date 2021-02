Steiermark: Knapp 100.000 Tests in einer Woche

Am Montag wurde der mittlerweile 23. Standort für Corona-Antigen-Testungen eröffnet. In Spielfeld im Haus für Musik und Kultur steht nun ebenfalls täglich von 8 bis 18 Uhr eine Teststraße zur Verfügung. Und das Angebot wird von den Steirerinnen und Steirern gut angenommen: In der ersten Februarwoche wurden an den 22 Standorten insgesamt 96.031 Antigen-Schnelltests durchgeführt, davon alleine 53.097 am vergangenen Wochenende - damit ist die Steiermark, laut Angaben des Landes, Spitzenreiter in Österreich. 349 Proben waren positiv.