55.000 Steirer nutzten kostenloses Testangebot

In Graz waren es mehr als 10.000 Testungen, in Gleisdorf und Leibnitz jeweils mehr als 4000. Die wenigsten Tests gab es im dünn besiedelten Mariazell mit 324 - einer brachte ein positives Ergebnis. Bemerkenswert: In Mürzzuschlag waren in der Vorwoche sämtliche 1413 genommenen Proben negativ.