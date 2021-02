Bei Rotlicht über Straße: Mädchen von Pkw erfasst

Gegen 18.25 Uhr befuhr ein 37-jähriger Tiroler mit seinem Pkw in Innsbruck die Prinz-Eugen-Straße in Richtung Süden. An der Kreuzung Prinz-Eugen-Straße und Kärntner Straße fuhr er bei Grünlicht in die Kreuzung ein. Zur gleichen Zeit überquerte eine 12-jährige einheimische Fußgängerin auf dem Schutzweg die Kreuzung und missachtete dabei das Rotlicht für Fußgänger.