Tirolerin (53) bei Skitour in Kärnten verletzt

Die Frau hatte ein Skitour im Astental unternommen, konkret in der Gemeinde Mörtschach im Bezirk Spittal an der Drau. Aus unbekannter Ursache erlitt die 53-jährige aus Jenbach eine schwere Beinverletzung. Sie wurde vom Rettungshubschrauber RK1 geborgen und in das Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen.