„Es geht sich irgendwie aus“

Zu siebt lebt Familie Brandlehner derzeit auf 85 Quadratmetern in einer Wohnung in Abtenau. Der älteste Sohn leidet an Autismus, der zweite an ADHS in ausgeprägter Form. Die zwei Töchter sind zwei und fünf Jahre alt, der kleinste Sprössling gerade mal eins. Cornelia hat keinen Job, auch ihr neuer Lebenspartner hat seinen Job verloren. „Ich war in den vergangenen Monaten nicht nur einmal an meiner Grenze“, erzählt die fünffache Mutter. Sie selbst leidet an Depressionen. Die Corona-Pandemie hat die Familie besonders hart getroffen. „Wir haben praktisch kein Einkommen, es geht sich jedes Monat halt irgendwie aus“, berichtet die 33-Jährige.