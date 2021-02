Aktuelle Umfrage: Grazer Grüne auf Höhenflug

Die Gewinner der Umfrage sind aber die Grünen: 16 Prozent, plus 5,5! Unter Werner Kogler habe sich die Öko-Partei, die 2017 aus dem Nationalrat geflogen ist, „wieder gefangen“, so IFAT-Chef Walter Hoffmann: „Und der hat ja einen Graz-Bezug.“ Die Grünen, mit denen Nagl schon einmal in einer Koalition war, die aber im Streit endete, könnten sogar zweitstärkste Partei werden, meint der Meinungsforscher.