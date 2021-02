Sturm: Nach Cup-Sieg auch am Markt zugeschlagen

„Letzter Zugang“

In Tirol zeigte Yeboah auf, diese Saison verbuchte der Ghanaer mit italienischem Pass in 15 Ligaspielen neun Scorerpunkte. Für den Mittelstürmer, der in Tirol Vertrag bis 2022 gehabt hätte, griff Sturm ins Geldbörserl. „Wir haben eine gute Lösung gefunden, auch für Tirol war es ein guter Transfer.“ Offen, wann Sturms neue Nummer 23 erstmals unter Ilzer zünden darf. Man will dem vielseitigen, unberechenbaren 20-Jährigen die Zeit geben, sich zu integrieren.