Pentz: „Drei Siege noch, dann haben wir den Cup“

Seine Austria-Karriere begann in - Salzburg. Am 24. September 2017. Da musste Patrick Pentz, der knapp ein Jahr zuvor einmal im violetten Kasten gestanden war (15. 5. 2016 gegen Sturm), statt des verletzten Osman Hadzikic ran - und machte beim 0:0 und auch danach seine Sache so gut, dass er im Tor blieb.