In der Quarantäne den Müll rausgebracht

Die Salzburger Staatsanwaltschaft zeigt eine besondere Härte bei Corona- und Quarantäne-Sünder: So muss sich ein Salzburger am Dienstag gegenüber dem Richter verantworten, weil er in der Quarantäne vor die Tür ging, um Müll wegzuschmeißen. In einem anderen Fall will die Anklagebehörde Haft- statt Geldstrafe.