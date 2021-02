Drogensüchtig: 18-Jährige überfiel Apotheke

„Gebt‘s mir eure stärksten Benzos“

Der Tiefpunkt ihres noch so jungen Lebens war wohl der 16. November 2020. Der Drang nach Drogen war unstillbar. „Zu einem Dealer wollte ich nicht, weil der sexuelle Handlungen verlangt hätte“, erzählt sie. Deswegen packte sie ein Messer ein und ging in eine Apotheke. „Gebt’s mir eure stärksten Benzos“, forderte sie mit der Waffe in der Hand. „Die Mitarbeiterin bewarf mich dann mit Flaschen. Ich bin schnell hin zu einer Lade und habe mir eine Packung Temesta genommen.“ Acht Tabletten des Beruhigungsmittels schluckte sie kurz nach dem Raubüberfall.