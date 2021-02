Reisechaos wegen Corona: AK half 15.000 Tirolern

Wegen der Pandemie fielen 2020 zahlreiche Reisen ins Wasser. Hierbei gab es bei den Stornierungen etliche Probleme. Viele Tiroler wandten sich in ihrer Verzweiflung daher an die Arbeiterkammer (AK). Doch wie viele Fälle waren es schlussendlich? Und was raten die Experten für das aktuelle Jahr? Die „Krone“ hat nachgefragt und bekam Antworten von Andreas Oberlechner, Leiter der Konsumentenpolitischen Abteilung.