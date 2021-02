Buslenker zeigte sich selbst an

So soll der Buslenker zwischen 2019 und 2020 auf der Strecke zwischen Gmünd und Krems Fahrtgelder in die eigene Tasche gesteckt und – nach eigenen Angaben – als Lkw-Fahrer zwischen 2005 und 2019 insgesamt 4400 Liter Diesel illegal abgezapft haben. Zudem belastete sich der 41-Jährige mit dem Baustellen-Diebstahl von Eisen zwischen 2007 und 2019 im Wert von 4000 Euro selbst. Und zu guter Letzt: Im Juli 2020 hätte er Apple-Bluetooth-Kopfhörer im Bus gefunden und diese auf der Plattform willhaben um 50 Euro weiterverkaufen wollen. Nachdem weder Geschädigte gefunden werden konnten, noch sonstige Beweise auf irgendeine Straftat des Gmünders schließen lassen, sprach die Richterin den Angeklagten – mittlerweile auch rechtskräftig – in allen Anklagepunkten frei.