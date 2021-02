„Masked Singer“: Comicfiguren als Show-Helferleins

„The Masked Singer“ geht am 15. Februar in die 2. Runde. Neben neuen Verkleidungen - u. a. Babyelefant, Donauweibchen, Gelse, Frechdachs und Wackeldackel - gibt es auch eine Innovation in Sachen „Hinweisgebung“: Als erstes Land in Europa präsentiert Puls 4 in der rot-weiß-roten Variante die Indizien der Undercoversänger als animierte Comics.