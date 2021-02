Jägerbataillon 25 führt Luftlandeausbildung durch

Bei dieser Ausbildung steht das Einweisen der Hubschrauber, die Annäherung, sowie das rasche Auf- und Absitzen im Vordergrund, aber auch der Transport von Soldaten, Waffen und Ausrüstung sowie das ABC-Luftspüren wird trainiert. In der zweiten Woche erfolgt auch eine Fortbildung der Heeresflugretter. Mit Flügen bei Tag und Nacht (geplant nur am 2. bzw. 9. Februar je nach Wetterlage) sollen die Soldaten ihre Erfahrung und ihr Können weiter ausbauen um diese Kompetenz insbesondere bei Einsätzen im In- und Ausland anwenden zu können.