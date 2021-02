Neunkirchnerin auf den Spuren von Wilhem Busch

Die schulkundige Niederösterreicherin stellt in ihrem Erstlingswerk in Reimen frei nach Wilhelm Busch und herrlich bebildert vom Tiroler Illustrator Benno Meliss das moderne Bildungssystem auf den Prüfstand. Wenn Hafners rotzfreche Schüler Paul und Peter ihren Lehrer Stöpsel an den Rand des Nervenzusammenbruchs treiben, wird auf humoristische Weise mit scharfer Vers-Klinge auch Kritik an der Kuschelpädagogik unserer Zeit geübt.