Tankstelle: Ladendiebe auf frischer Tat ertappt

Erfolgreiche Observation

Am Sonntag führten Polizeibeamte im dortigen Bereich eine Observation durch. Gegen 17.30 Uhr kamen zwei Personen tatsächlich in den Tankstellenshop und versuchten Waren zu stehlen. Ein Tatverdächtiger lenkte dabei die Tankstellenangestellte ab, während der andere unterschiedliche Lebens-, Genuss- und Hygieneartikel in seiner Tasche verstaute und ohne zu bezahlen das Geschäft verließ.