Frierender Jäger fackelte Ansitz ab

Der vom Unfall betroffene Jäger erlitt durch die Stichflamme schwerwiegende Verletzungen an den Händen. Mit einem raschen Sprung vom Ansitz brachte sich der Mann in Sicherheit. Per Notarzthubschrauber wurde das Opfer in ein Wiener Krankenhaus eingeliefert. Der Hochstand brannte indes fast vollständig ab, der Schaden ist enorm.