Doppelpack-Hosiner schießt Dynamo Dresden zum Sieg

So ruhig es in den vergangenen Monaten um Philipp Hosiner auch geworden sein mag, heute hat der Stürmer-Legionär in Deutschlands 3. Liga wieder ordentlich aufgedreht! Der Burgenländer hatte beim 4:3 von Dynamo Dresden gegen Kaiserslautern bei allen vier (!) Treffern seines Klubs die Füße im Spiel, am Ende standen zwei Volltreffer und zwei Assists zu Buche.