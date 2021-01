Feuerwehr-Großeinsatz in Himberg

Kurz nach 10 Uhr wurden die Wehren aus Himberg, Velm, Pellendorf, Ebergassing, Maria Lanzendorf und Schwechat gemeinsam mit dem Roten Kreuz und der Polizei zu einem Dachstuhlbrand in einer Autowerkstatt in Himberg alarmiert. Beim Eintreffen sahen sich die Helfer mit einer herausfordernden Situation konfrontiert. „Es gab keine offenen Flammen und keinen Rauch. Ein Ofen hatte die Zwischendecke und Teile der Fassade unter der Oberfläche in Brand gesetzt“, schildert ein Sprecher im Gespräch mit der „Krone“.