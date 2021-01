Stammkunden bleiben den lokalen Buchhändlern treu

Stammkunden und ein Fahrradkurier

Auch Beatrice Baumann vom „Büchersegler“ in Graz kann auf die Stammkunden bauen: „Es wurden in den Corona-Monaten sogar immer mehr, weil viele ganz bewusst lokal kaufen“, sagt sie. Bereits im ersten Lockdown hat sie Bücher auch per Fahrradkurier ausgeliefert. „Dass es jetzt die Möglichkeit von Click & Collect gibt, ist sehr wichtig“, sagt sie. „Für viele Kunden ist der Spaziergang zum Bücherabholen eine Abwechslung. Und ich erspare mir das Porto. “