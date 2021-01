So begeisterten Jennifer Lopez und Lady Gaga

Jennifer Lopez mit Treue-Gelöbnis teilweise auf Spanisch

Jennifer Lopez (51) sang „This Land Is Your Land“ und „America The Beautiful". Sie begeisterte mit ihrem weißen Hosenanzug mit Rüschen, bodenlangem weißen Mantel und Perlenschmuck. Zwischendrin rief Lopez, deren Eltern aus Puerto Rico stammen, den Zuhörern auf Spanisch einen Teil des Treuegelöbnisses der USA zu: „Eine Nation unter Gott, mit Freiheit und Gerechtigkeit für jeden.“ Nach ihrem wenige Minuten dauernden Auftritt warf Lopez Luftküsschen ins Publikum und wechselte kurz einige Worte mit der neuen Vizepräsidentin Harris und anderen Anwesenden.