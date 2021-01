In dieser Quarantäne lässt es sich aushalten

Eigentlich hätte die Challenge Tour Mitte Februar in Südafrika losgehen sollen. Doch Corona machte einen Strich durch die Rechnung. Daher startet der Steirer erst beim Audi Circuit Anfang April in Finkenstein in die Saison.



Wiegele wird eingeheizt

Wie auch Martin Wiegele, der noch in der steirischen Heimat sein Training abspult. „Nachdem die Tour ohnehin später beginnt, fliege ich wohl erst Ende Februar nach Dubai. Ich bin gut ausgerüstet für die hiesigen Temperaturen, vom Christkindl hab ich eine Heizjacke sowie Heizsocken bekommen.“