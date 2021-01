Holzhauser hat jetzt einen 28-jährigen Trainer

Raphael Holzhauser hat beim belgischen Fußball-Erstligisten Beerschot ab sofort einen Trainer, der nur um ein Jahr älter ist als er selbst. Der Tabellenzehnte der Jupiler League setzt auf die Dienste des 28-jährigen Will Still. Der Nachfolger des zum Major-League-Soccer-Club DC United gewechselten Hernan Losada hat einen Eintrag in den Geschichtsbüchern sicher, ist er doch der jüngste Cheftrainer in der ersten belgischen Liga seit dem zweiten Weltkrieg.