Brand in Motorradmuseum: Ursache weiterhin unklar

Nicht nur bei den Besitzern, auch bei den Fans historischer Motorräder und Autos herrscht Fassungslosigkeit. Denn seit Montag existiert das „Motorcycle Museum“ in Hochgurgl nicht mehr. Es fiel einem Flammeninferno zum Opfer. Am Dienstag wurde mit Hochdruck an der Ursache geforscht - diese ist aber nach wie vor unklar.