Grill erhält in Crans Montana Chance im Weltcup

Vor einem Jahr räumten sie bei der Junioren-WM in Narvik (Nor) ab: Lisa Grill mit dreimal Silber, Stefan Rieser mit Gold (Super G) und Bronze (Abfahrt). Nun zeigen Salzburgs Hoffnungen auf anderer Ebene auf: die 20-jährige Grill blieb Samstag nach ihrem dritten Europacup-Podestplatz in diesem Winter (2. in der Abfahrt) und der Führung in der Gesamtwertung gleich in Crans Montana.