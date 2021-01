Sozialbetrug im großen Stil: 140 Fälle aufgedeckt

Wie berichtet, stellte die Finanzpolizei fast 1000 Gesetzesverstöße und somit so viele wie noch nie bei einer Großbetriebskontrolle fest. Die eigens gegründete Einheit des Landeskriminalamtes Niederösterreich stieß in der Folge auf illegal bezogene Transferleistungen von exakt 188.200 Euro. Die meisten Delikte betrafen Arbeitslosengeld und Notstandshilfe – großteils beim AMS in Wien –, die Leiharbeiter in dem unübersichtlichen Dickicht von Paketfirmen rund um Amazon bezogen hatten.