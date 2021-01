Generalprobe fürs Frühjahr verpatzt

Markus Schopp aber blieb cool: „Auch wenn das Resultat nicht passt und einiges nicht optimal gelaufen ist, hat der Test wichtige Aufschlüsse gegeben.“ Mit der Vorbereitung war der Trainer aber zufrieden: „Wir haben im Camp einiges in die richtige Richtung gelenkt. Jetzt müssen wir in jedem Spiel an unsere Grenzen gehen, dann ist viel möglich.“