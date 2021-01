Bausünde auf dem Bad Gleichenberger Kirchhügel

Landeskonservator spricht sich gegen das Projekt aus

Der Architekt verweist auf das Baugesetz: „Im Paragraf 43 steht, dass auf das Ortsbild und insbesondere auf Denkmäler Rücksicht genommen werden muss.“ Landeskonservator Brugger hat sich die Pläne angeschaut - und ist erschüttert: „Das passt dort wirklich nicht hin!“ Er meint, dass es das Beste wäre, wenn der umliegende Bereich gar nicht bebaut werden würde. Es sei bedauerlich, dass es in Bad Gleichenberg keine Schutzzone gebe wie zum Beispiel in der Landeshauptstadt Graz - dann wäre so etwas nicht möglich.