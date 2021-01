Spinraza-Streit: Kages kündigt Berufung an

Was für ein Geschenk! Kurz vor Weihnachten erreichte Anwältin Karin Prutsch die Nachricht, dass Georg (15), der an spinaler Muskelatrophie leidet, mit Spinraza behandelt werden muss. Auch für Leidensgenossin Nicola (13) erwirkte sie eine einstweilige Verfügung, das Mädchen wurde gestern behandelt. Die Familie aus Eggersdorf ist doppelt betroffen, denn auch ihre Mama leidet an dieser heimtückischen Krankheit. Doch auch für sie gab es gute Nachrichten, das Gericht entschied auf Behandlung!