Fötschl weg! Nächster Akt in der SAK-Seifenoper

Kurzer Blick zurück: Am 17. Oktober 2019 hatte Schwaiger Fötschl als höchst erfolgreichen SAK-Coach mitten unterm Regionalliga Salzburg-Herbst vor die Tür gesetzt. Obwohl der Ex-Profi bis zu diesem Zeitpunkt mit Knipser Jukic und Co. 13 Spiele in Folge gewonnen hatte. Sportlich war Fötschl absolut nichts anzukreiden.