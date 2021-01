Violettes Lazarett: Große Sorgen bei der Austria

Einen konditionellen Schub machen, zum Start am 23. Jänner gegen Ried topfit und frisch sein - das war der Plan von Austria-Coach Peter Stöger für die kurze Vorbereitung. Die Realität sieht anders aus - und ist wie so vieles in Favoriten trist: Mit Turgeman, Monschein und Edomwonyi können drei angeschlagene Stürmer derzeit nicht am Teamtraining teilnehmen, dazu kommen die Innenverteidiger Madl und Jarjue sowie die Flügelspieler Sarkaria, Wimmer und Sax. Demaku macht nach seiner Operation an der Schulter zumindest einiges mit, darf aber noch nicht in die Zweikämpfe.