Mehrere Pinzgauer Orte sparen, andere investieren

Nach einem Krisen-Jahr wie noch nie zuvor blicken auch die weiteren 14 der insgesamt 28 Pinzgauer Gemeinden in das neue Jahr: So manche Gemeinde investiert groß in die Infrastruktur, andere dagegen drosseln mit Blick auf die Gemeindekasse das Tempo. Alle eint aber die Bekämpfung der Corona-Pandemie und deren Folgen. Die „Krone“ verschafft einen Überblick, was genau im neuen Jahr im flächenmäßig größten Bezirks Salzburgs mit seinen rund 88.000 Einwohnern passiert.