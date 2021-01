Zirl: Gedenkstätte für Euthanasieopfer beschmiert

Die Täter dürfen zwischen dem 1. und 4. Jänner zugeschlagen haben. „Neben der Gedenkstätte wurde auch ein Mülleimer am Kalvarienberg in Zirl mit Farbspray besprüht“, heißt es seitens der Polizei. Dabei entstand ein Schaden in bisher noch unbekannter Höhe. Die Polizeiinspektion Zirl bittet um zweckdienliche Hinweise (Tel. 059133/7132).