Polizei löste Corona-Treffen in Stadtpark auf

Nachdem sich die Gruppe sehr angriffslustig verhalten habe, forderten die Beamten Unterstützung an. Als ein 18-jähriger mit geballten Fäusten auf die Polizisten zuging, wurde er festgenommen. Daraufhin geriet offenbar der Anführer der Gruppe, ein 19-Jähriger, so in Rage, dass auch er abgeführt wurde.