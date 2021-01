Für Weltmeister hat das Warten endlich ein Ende

Der nun aber bereit fürs Comeback ist. Anfang des Jahres fand er mit seiner Trainingsgruppe auf der Reiteralm gute Bedingungen vor, tastete sich in den vier Tagen wieder ans Limit. Die Zeit lief mit. „Ich war positiv überrascht“, gab Rieser zu. Der nun kommende Woche bei zwei FIS-Super Gs in St. Lambrecht in der Steiermark ins Renngeschehen zurückkehrt. Dann geht es zum Europacup in Wengen weiter. Denn nach den Weltcup-Assen gastiert die „2. Liga“ im Skisport mit zwei Super Gs am Lauberhorn. Vor seinen Junioren-WM-Medaillen war Rieser in der Vorsaison zweimal aufs Europacup-Podest gefahren.