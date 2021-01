Diesmal in Gnas: Schon wieder Ortstafeln gestohlen

In der Steiermark sind schon wieder Ortstafeln gestohlen worden. In der Nacht auf Freitag wurden in Gnas (Bezirk Südoststeiermark) die Ortstafeln „Gnas Anfang“ und „Gnas Ende“ abmontiert. Ein Gemeindearbeiter hat das am Vormittag bemerkt und Anzeige erstattet, wie die Landespolizeidirektion am Freitag mitteilte.