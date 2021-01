Vier Raser in Salzburg erwischt

Dass er überhaupt keinen gültigen Führerschein besitzt, wurde den Polizeibeamten klar, nachdem sie einen 33-jährigen Kroaten auf der A10 anhielten, weil er statt 100 km/h mit 125km/h unterwegs war. Danach wollte der Kroate aber wieder auf die Autobahn auffahren - die Polizeibeamten bekamen das mit und nahmen ihm schließlich die Autoschlüssel ab. Ein weiterer Verkehrs-Sünder war bereits am Donnerstagvormittag auf der A10 unterwegs. Er Fuhr mit 171 Sachen statt der erlaubten 100 km/h. Doch auch in der Stadt Salzburg hatten zwei Lenker einen Bleifuß: ein 21-jähriger Tennengauer war mit 124 statt 70 km/h in der Alpenstraße unterwegs und ein 44-jähriger im 50er-Bereich der Alpenstraße mit 107 km/h.