Schock über USA: So sicher ist steirischer Landtag

„Ein mahnendes Beispiel“

Landtagspräsidentin Manuela Khom äußerst sich auch zu den Vorfällen in den USA: „Die besorgniserregenden Ereignisse in den USA sind Angriffe auf die Demokratie dieses Landes. Vor Angriffen dieser Art ist aber keine Nation immun! Populismus und gezielt angefachte Ängste schüren Zwiespalt und schaffen es, das Vertrauen in Entscheidungsträger, in Medien und in die Demokratie mit ihren demokratisch gewählten Vertretern zu schwächen oder gar zu brechen. Die Szenen aus Washington müssen uns allen mahnendes Beispiel sein, welche Auswirkungen populistisches Anstacheln haben kann.“