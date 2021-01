Der Kampf um Rapids Einser ist völlig offen

Weil Gartler bislang stets als „Herausforderer“ in das Goalie-Rennen ging, bei Rapid lange die Nummer zwei oder gar drei war. Bis ihm Ende Oktober Trainer Didi Kühbauer in Molde die Chance gab. Er nutzte sie. „Sportlich war 2020 daher für mich positiv“, sagt der 23-Jährige. Wobei erst der Abschluss versöhnlich war: Im zwölften Spiel, beim 1:0 in der Südstadt, stand endlich die Null.