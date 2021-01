Helene Fischer: Ungeschminkter Gruß zum neuen Jahr

Auf der Bühne zeigt sich Helene Fischer stets perfekt gestylt. In Wahrheit scheint es die Sängerin aber etwas legerer zu mögen. Zum neuen Jahr richtete die 36-Jährige nun emotionale Worte an ihre Fans - und begeisterte diese vor allem mit ihrem neuesten Schnappschuss. Denn darauf zeigte sich die Schlager-Beauty so natürlich, wie man sie selten sieht: mit Strickpulli, ohne aufwendiges Bühnen-Make-up, dafür aber einem strahlenden Lächeln auf den Lippen.