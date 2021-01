„Ich kämpfe einzig und allein für Gerechtigkeit!“

„Nicht nachvollziehbare Ungleichheit“

Doch „Wuf“ machte den Fall öffentlich und wird am 9. Jänner Klage beim Verfassungsgerichtshof wegen Ungleichbehandlung einreichen. „Wenn nur Betriebe an einer ganzjährig befahrbaren Straße Essen und Trinken zum Mitnehmen offerieren dürfen, müssten auch die Take-aways in Fußgängerzonen schließen“, ortet er eine nicht nachvollziehbare Ungleichheit.