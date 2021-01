Ärzte sind für die Corona-Impfungen bereit

In dem Schreiben geht auch hervor, dass die Kammer mit einem Start frühestens Mitte Februar rechnet. Denn bis dahin soll der erste Vector-Impfstoff der Firma AstraZeneca in Europa zugelassen und Verfügbar sein. Da dieser unter üblichen Bedingungen gelagert werden kann, ist er auch für die niedergelassenen Ärzte geeignet – im Gegensatz zum RNA-Impfstoff von BioNTech-Pfizer. Dieser muss, wie berichtet, bei ungefähr minus 70 Grad gelagert werden und nach dem Auftauen innerhalb kurzer Zeit verabreicht werden. Das macht einen großen logistischen Aufwand notwendig. Die gesamte Logistik hat daher der Bund übernommen. Das Land organisiert die Teststraßen in den Seniorenheimen und Spitälern.