Böller explodiert: „Ich habe daraus gelernt“

Der wurde blitzschnell bitterster Ernst: „Ich habe ihn in der linken Hand gehalten, weil ich Linkshänder bin, ihn angezündet – und er ist explodiert.“ Das alles ging so schnell, dass er die ersten Minuten gar nicht richtig realisieren konnte. „Ich hab’ nur den Riesenklescher gehört und hatte plötzlich ein richtiges Surren im Ohr. Die Verletzung an der Hand hab ich zuerst gar nicht bemerkt. Die Schmerzen sind erst später gekommen, das war der Schock.“ Schicker ging noch zur Polizeistation in der Nähe, „und da hab’ ich mit dem Ellbogen klingeln müssen. Da war mir durch das viele Blut schon klar, dass da was Schlimmeres passiert ist“.