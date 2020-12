Tom Hanks: Helena Zengel kannte mich nicht

In „Neues aus der Welt“ spielt der zweifache Oscargewinner einen Nachrichtenboten im Jahr 1870, der auf die verwaiste Johanna (Zengel) trifft, die von einem indigenen Volk großgezogen wurde. Der Western von Paul Greengrass („Die Bourne-Verschwörung“) soll eigentlich am 7. Jänner 2021 in die Kinos kommen.