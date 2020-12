In den tiefen Spuren des „Bullen von Öblarn“

Erfolg liegt in den Genen - das hat so mancher ÖSV-Skifunktionär heuer in Hochficht gedacht, als sich Tim Ranner den österreichischen U14-Titel im Super-G geschnappt hat. Der Öblarner ist der Sohn von Speed-Star Klaus Kröll, dem „Bullen aus Öblarn“, dem er nacheifert: „Ich will auch Ski-Profi werden!“