Steirisches Ehepaar hat bei Brand alles verloren!

Schuhhändler schenkte warme Stiefel

Er und seine Frau machen jetzt alles, was in ihrer Macht steht, um den beiden zu helfen. Eine Wohnung suchen, einrichten, organisieren. Wo fängt man da überhaupt an, wenn einfach alles weg ist? Was das betagte Ehepaar aufrichtet, ist die große Anteilnahme der Bevölkerung, die viel Herz hat. Der Schuhhändler hat jedem sofort zwei Paar warme Stiefel zukommen lassen, Kleidung haben sie bekommen und auch Lebensmittelgutscheine. „Das hat meine Eltern sehr aufgerichtet.“