Betagtes Ehepaar rettete sich aus brennendem Haus

Dramatische Szenen Sonntagfrüh in Hohenau an der Raab! Gegen 5.30 Uhr wurden ein 79-jähriger Hausbesitzer und seine 80-jährige Frau durch Brandgeruch geweckt: Sie bemerkten, dass im Zubau des Hauses schon Flammen loderten. Innerhalb kürzester Zeit stand das Haus in Vollbrand.